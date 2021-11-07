«Заря» с хет-триком Шахаба выиграла у «Вереса»

7 ноября в рамках 14 тура Премьер-лиги Украины «Заря» играла с «Вересом».



Луганская команда победила соперника из Ровно со счетом 3:0. Все три гола записал в свой актив иранский форвард луганчан Захедитабар Шахаб.

УПЛ. 14 тур

«Заря» - «Верес» - 3:0

Голы: Шахаб, 47, 49, 83.

«Заря» с 29 очками идет третьей в УПЛ. «Верес» с 19 баллами занимает седьмую позицию.

Также «Ворскла» выиграла у «Динамо» в гостях благодаря голу и ассисту Тилля.



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