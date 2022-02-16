«Заря» с дублем Алибекова разгромила боснийский «Железничар»

Луганская «Заря» провела очередной контрольный матч во время подготовки ко второй части сезона.
Виктор Скрипник задействовал не основной состав в матче с «Железничаром». Однако это обстоятельство не помешало «Заре» одержать крупную победу над оппонентом из Боснии и Герцеговины. Хотя «Железничару» удалось свести первый тайм к ничьей.
В составе луганской команды голы забивали Алибеков (дубль), Алефиренко и Нагнойный.
Контрольный матч
«Заря» — «Железничар» (Босния и Герцеговина) — 4:1 (1:1)
Голы: Алибеков (33, 63), Алефиренко (61), Нагнойный (68) — (45+1).
«Заря»: Жилкин (Сапутин, 46), Абдуллаев, Алефиренко, Алибеков, Байрук, Дубко, Хлань, Нагнойный, Скорко (Тлумак, 46), Смиян (Кочергин, 81), Снурницын.
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