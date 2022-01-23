«Заря» проведет спарринг с казахстанским «Актобе»: видеотрансляция матча

23 января «Заря» сыграет очередной контрольный поединок.

Соперником действующего бронзового призера УПЛ станет выступающий в элитном дивизионе чемпионата Казахстана клуб «Актобе». Матч начнется в 16.00. Вашему вниманию видеотрансляция данной игры.

«Актобе» в минувшем сезоне чемпионата Казахстана занял шестое место. Эта команда пять раз становилась чемпионом страны.

Для «Зари» это уже третий спарринг на сборе в Турции. Ранее луганчане проиграли польской «Погони» (1:3) и упустили победу над азербайджанским «Сабахом» (1:1). На зимние каникулы команда Виктора Скрипника ушла на четвертом месте в таблице УПЛ, набрав 36 очков за 18 туров.

Ранее «Заря» вернула в основной состав Артема Громова, которого перед тем отправляли в дубль.



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