«Заря» проведет два зимних сбора в Турции

Футболисты «Зари» ушли в отпуск после окончания первой части сезона 2021/22.



Вернутся луганчане из отпуска 10 января. До 15 января команда Виктора Скрипника будет тренироваться в Запорожье, после чего отправится на турецкий сбор.

В Турции «Заря» проведет два сбора. Первый пройдет с 16 января по 1 февраля, второй — 5-17 февраля.

Оба сбора пройдут в Белеке. В рамках первого Заря проведет четыре контрольных матча.

На зимнюю паузу команда Виктора Скрипника ушла на четвертом месте в чемпионате Украины. Из еврокубков «Заря» вылетела, заняв третье место в группе Лиги конференций.

Также стало известно, когда киевское «Динамо» выйдет из отпуска.



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