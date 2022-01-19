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«Заря» проиграла в первом спарринге на сборах в Турции

Павел Соловей
Павел Соловей
19.01.2022
17:48
Новость
Футбол

Луганская «Заря» ведет подготовку ко второй части сезона в Турции. Сегодня, 19 января, команда Виктора Скрипника провела первый контрольный матч против «Погони».

Поединок завершился победой польской команды со счетом 3:1. Единственный мяч в составе «Зари» забил Владислав Кабаев.

Контрольный матч

«Заря» - «Погонь» - 1:3

Голы: Бичахчян, 15 (0:1). Жан Карлос, 31 (0:2). Кабаев, 53 (1:2). ?, 84 (1:3).

20 января «Заря» сыграет с азербайджанским «Сабахом».

Metaratings будет отслеживать в оперативном режиме все результаты спаррингов с участием команд УПЛ.

Вашему вниманию расписание и результаты всех спаррингов команд УПЛ в нынешнее межсезонье.

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