«Заря» проиграла «Львову», прервав победную серию из трех матчей

В поединке 15-го тура украинской Премьер-лиги «Львов» встречался с «Зарей». Встреча прошла на «Арене Львов» и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Отметим, что прервалась серия «Зари» из трех побед кряду.

«Львов» набрал 13 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице УПЛ. «Заря» осталась на третьей позиции, имея в своем активе 29 очков.

Премьер-лига

15-й тур

«Львов» - «Заря» - 2:1

Голы: Шина, 1 (1:0). Цвек, 31 – в свои ворота (2:0). Лунев, 64 (2:1).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

У «Зари» сократилось количество травмированных игроков

Кто станет чемпионом первого круга, а также другие интриги 15-го тура УПЛ

Украинский след в «Дженоа»: от Добровольского до Матузалема

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.