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«Заря» продолжает вести переговоры по трансферу Сайядманеша

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
25.12.2021
18:29
Новость
Футбол

Луганская «Заря» продолжает вести переговоры с «Фенербахче» по иранскому нападающему Аллахьяру Сайядманешу, сообщает Footboom.

Срок аренды иранца заканчивается в конце этого года.

Сам Аллахьяр говорил, что матч с «Динамо» на 99% стал для него последним за «Зарю».

«Заря» хотела продлить арендное соглашение с «Фенербахче» по Аллахьяру, но турецкий клуб отказал - там соглашались либо на трансфер за оговоренные 3,5 млн евро, либо на возвращение игрока.

Также стало известно, где «Ингулец» примет «Динамо» в матче 19 тура УПЛ.

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