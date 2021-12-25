«Заря» продолжает вести переговоры по трансферу Сайядманеша

Луганская «Заря» продолжает вести переговоры с «Фенербахче» по иранскому нападающему Аллахьяру Сайядманешу, сообщает Footboom.
Срок аренды иранца заканчивается в конце этого года.
Сам Аллахьяр говорил, что матч с «Динамо» на 99% стал для него последним за «Зарю».
«Заря» хотела продлить арендное соглашение с «Фенербахче» по Аллахьяру, но турецкий клуб отказал - там соглашались либо на трансфер за оговоренные 3,5 млн евро, либо на возвращение игрока.
Также стало известно, где «Ингулец» примет «Динамо» в матче 19 тура УПЛ.
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