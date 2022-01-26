«Заря» продолжает переговоры по полузащитнику «Мариуполя»

Луганская «Заря» в зимнее межсезонье рассчитывает усилить линию полузащиты ещё одним футболистом.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, луганский клуб продолжает переговоры с ФК «Мариуполь» по поводу перехода в команду Виктора Скрипника полузащитника азовцев Дмитрия Мишнева. В начале января клубы уже контактировали по этому футболисту, но затем переговорный процесс немного застопорился. Тем не менее, Мишнев остаётся на радаре луганского клуба и не исключено, что «Заря» и «Мариуполь» до закрытия трансферного окна сумеют прийти к общему решению. Пока же сам футболист отправился на зимние сборы в Турцию в составе «Мариуполя».

Дмитрий Мишнёв

Напомним, что 27-летний футболист является воспитанником мариупольского футбола, дебютировав в первой команде «Мариуполя» в 2013 году.



Также Мишнев привлекался в молодежную сборную Украины. Его контракт с азовским клубом заканчивается летом 2022 года.

Ранее луганская «Заря» в спарринге обыграла олимпийскую сборную Узбекистана.

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