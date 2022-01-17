«Заря» показала фото с первой тренировки на зимнем сборе

«Заря» уже начала подготовку ко второй части сезона-2021/2022 в УПЛ.

Луганская команда прибыла в Турцию вечером 16 января, а уже 17-го числа с утра провела первое занятие. Действующий бронзовый призер чемпионата Украины доволен погодными условиями и планирует тренироваться в двухразовом режиме.

Напомним, что на зимние каникулы «Заря» ушла на четвертом месте в УПЛ, отставая на четыре очка от «Днепра-1». Луганчане не смогли проявить себя в еврокубках (не прошли квалификацию Лиги Европы и не вышли из группы в Лиге конференций), но продолжают выступления в Кубке Украины и бороться за третью подряд бронзу в национальном чемпионате.

Ранее в жуткой аварии погибла жена новичка «Зари» Олега Данченко.

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