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«Заря» подписала контракты с двумя игроками «Динамо»

Павел Соловей
Павел Соловей
13.01.2022
18:55
Новость
Футбол

19-летний защитник Юрий Тлумак, начинавший сезон в «Черноморце», переходит в «Зарю» на постоянной основе. При этом «Динамо» сохранило за собой 50% экономических прав на игрока, сообщает официальный сайт киевлян.

В нынешнем сезоне Тлумак провел в Премьер-лиге 18 матчей (13 в стартовом составе, 355 минут), на его счету один гол. На протяжении двух предыдущих сезонов он выступал за юношескую и молодежную команды «Динамо».

Также перешел в «Зарю» 19-летний воспитанник киевского «Динамо» Данил Скорко.

Клубы договорились о полноценном трансфере защитника с сохранением 50% экономических прав за «Динамо».

Первую половину текущего сезона Скорко провел в «Черноморце», за который выступал на правах аренды. За этот период он сыграл 15 матчей в УПЛ (10 в стартовом составе), проведя на поле суммарно 421 минуту. В «Динамо» он на протяжении трех сезонов выступал за команды U19 и U21.

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