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«Заря» победила сербскую команду в заключительном спарринге на сборах в Турции

Павел Соловей
Павел Соловей
31.01.2022
18:34
Новость
Футбол

Луганская «Заря» провела заключительный спарринг на первом сборе в Турции. Команда Виктора Скрипника обыграла сербский «Спартак» со счетом 3:2.

Контрольный матч

«Заря» – «Спартак» – 3:2

Голы: Хлань, 18 (1:0). Гильерме, 30 (2:0). Хомченовский, 33 (3:0). ?, 54 (3:1). ?, 76 (3:2).

1 февраля «Заря» вернется в Украину, а уже 3 февраля начнется второй сбор в Турции.

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