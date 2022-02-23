«Заря» отправится на матч с «Минаем» в Ужгород без трех футболистов

В 19 туре чемпионата УПЛ луганская команда сыграет в Ужгороде против «Mиная



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, подопечные Виктора Скрипника не будут проводить предматчевую тренировку на стадионе «Авангард». 24 февраля они ограничатся утренним занятием в Запорожье, где дислоцируются, а после обеда отправятся в аэропорт и улетят в Ужгород.

По имеющейся информации, из-за дисквалификации «Заре» не сможет помочь полузащитник Егор Назарина, не будет и Артема Громова , Владислава Кочергина, которые еще не набрали необходимых кондиций.

Напомним, что поединок «Mинай» - «Заря» начнется 25 февраля в 14.00.

Ранее мы сообщали, что «Металлист 1925» против «Шахтера» сыграет без нескольких футболистов.

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