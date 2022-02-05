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«Заря» отправилась в Турцию и огласила заявку на сборы

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
05.02.2022
15:52
Новость
Футбол

Сегодня утром самолет с делегацией луганской «Зари» снова взял курс на Турцию. За границей «черно-белые» пробудут до 17 февраля включительно.

Местом расположения станет по-прежнему отель Susesi Luxury Resort. На втором сборе запланированы совместные тренировки.

На сборе будут задействованы следующие футболисты: Ахмед Алибеков, Сергей Булеца, Виталий Вернидуб, Александр Гладкий, Шахаб, Максим Имереков, Владислав Кабаев, Максим Лунев, Егор Назарина, Жуниньо, Денис Фаворов, Дмитрий Хомченовский, Ловро Цвек, Никита Шевченко, Даниил Алефиренко, Дмитрий Мацапура, Игорь Снурницын, Раймонд Овусу, Александр Сапутин, Антон Жилкин, Гильерме, Максим Хлань, Назар Байрук, Денис Нагнойный, Максим Смиян, Абдулла Абдуллаев, Артем Громов, Данил Скорко, Юрий Тлумак, Валерий Дубко, Владислав Кочергин.

По причине травм будут отсутствовать на сборах Кристиан и Евгений Смирный.

Заря

Также Кочергин уладил конфликт с луганской «Зарей».

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