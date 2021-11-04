«Заря» обыграла ЦСКА благодаря голам иранцев

4-го ноября в рамках 4-го тура группового раунда Лиги конференций «Заря» встретилась с ЦСКА.



Первый тайм завершился вничью 0:0. Долго горели нули на табло в Запорожье и во второй половине поединка. Но на 86-й минуте иранский легионер луганчан Шахаб вывел «Зарю» вперед. На 90+5-й минуте Сайядманеш своим голом поставил точку в матче и принес луганской команде победу со счетом 2:0.

Лига конференций. 4-й тур

«Заря» – «ЦСКА» София – 2:0 (0:0)

Голы: Шахаб, 86, Сайядманеш, 90+5.

У луганской команды теперь 6 очков и у нее есть хорошие шансы на евровесну.

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мнением о матче с мадридским «Реалом» (1:2) в рамках четвертого тура Лиги чемпионов..



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