«Заря» обыграла олимпийцев Узбекистана в Турции

24 января в рамках турецкого сбора «Заря» встретилась с олимпийской сборной Узбекистана.



Первый тайм завершился вничью 0:0. Во второй половине поединка луганчанам удалось забить после точного удара Сергея Булецы.

Как итог, «Заря» победила со счетом 1:0.

Товарищеский матч

«Заря» - Олимпийская сборная Узбекистана – 1:0 (0:0)

Гол: Булеца, 65.

Также «Металлист» с победным голом Риаскоса выиграл у «Слована».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



«Львов сыграл вничью в первом спарринге на сборе в Турции

Контрольные матчи: «Черноморец» спасся от поражения в спарринге с косоварами и другие результаты

«Шахтер» с красивым камбэком победил на первом спарринге в Турции

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.