«Заря» обыграла олимпийцев Узбекистана в Турции

24.01.2022
18:28
Новость
Футбол
24 января в рамках турецкого сбора «Заря» встретилась с олимпийской сборной Узбекистана.
Первый тайм завершился вничью 0:0. Во второй половине поединка луганчанам удалось забить после точного удара Сергея Булецы.
Как итог, «Заря» победила со счетом 1:0.
Товарищеский матч
«Заря» - Олимпийская сборная Узбекистана – 1:0 (0:0)
Гол: Булеца, 65.
Также «Металлист» с победным голом Риаскоса выиграл у «Слована».
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