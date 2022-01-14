«Заря» объявила о трансфере бывшего игрока «Шахтера»

В составе «Зари» есть пополнение.

Луганский клуб объявил о подписании контракта с защитником Олегом Данченко. Футболист взят в аренду у афинского АЕК на полтора год.

Ранее Данченко выступал за «Анжи», «Шахтер», «Енисей», «Рубин» и «Уфу». С мая 2021 года украинец не проводил официальных матчей.

Данченко переходит в аренду бесплатно, однако «Заре» придется платить ему зарплату.

«Заря» ушла на зимний перерыв на четвертом месте в УПЛ с четырьмя очками отставания от идущего на бронзовой позиции «Днепра-1».

Ранее стало известно, что форвард «Зари» Шахаб Захеди впервые вызван в сборную Ирана.

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