«Заря» не планирует отпускать Скрипника в другой клуб

В луганской «Заре» отреагировали на возможные переговоры Скрипника с «Ференцварошем».

Луганская «Заря» осеннюю часть чемпионата завершила на мажорной ноте, сыграв в 17-м туре УПЛ вничью с киевским «Динамо».

Сразу после ухода команды в отпуск появилась информация о том, что главный тренер луганчан Виктор Скрипник ведёт переговоры с венгерским «Ференцварошем».



Как стало известно Meta-ratings.com.ua из источников, близких к луганскому клубу, в «Заре» знают о том, что у тренера есть контакты с чемпионом Венгрии, а также другими командами из-за рубежа. Однако досрочно разрывать контракт со Скрипником до его окончания (лето 2022 года), по имеющейся информации, «Заря» не планирует. Более того, руководство клуба очень довольно его работой и дважды уже сделало ему предложение продлить действующее соглашение. Однако ответа от тренера о его будущем пока что ещё не последовало.

«Заря» хочет продлить контракт с Скрипником

В «Заре» надеются, что, учитывая благоприятную и позитивную атмосферу внутри коллектива, которую создал Виктор Скрипник, тренер продолжит работу в клубе и в следующем сезоне.

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