«Заря» на выезде одолела ЦСКА София в Лиге конференций

В матче третьего тура группового этапа Лиги конференций ЦСКА София встречалась с «Зарей». Поединок прошел в Софии и завершился минимальной победой команды Виктора Скрипника со счетом 1:0.

Единственный мяч на 65-й минуте забил Аллахяр Сайядманеш. Заря добыла первую победу в Лиге конференций. Луганская команда занимает третье место в группе С, набрав три очка. ЦСКА – четвертый, имея в своем активе одно очко.

Лига конференций

3 тур

Группа С

ЦСКА София – «Заря» – 0:1

Гол: Сайядманеш, 65.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Экс-игрок «Зари»: луганчанам в Болгарии надо вспомнить, что еврокубки – это возможность «засветиться»

«Играть без нападающего пять лет для «Динамо» неправильно». Хацкевич — о матче с «Барселоной» и Супряге

Как Лига Европы: пять фактов, которые нужно знать о старте «Сокола» в Континентальном кубке

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.