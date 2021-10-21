«Заря» на выезде одолела ЦСКА София в Лиге конференций

21.10.2021
23:55
Новость
Футбол
В матче третьего тура группового этапа Лиги конференций ЦСКА София встречалась с «Зарей». Поединок прошел в Софии и завершился минимальной победой команды Виктора Скрипника со счетом 1:0.
Единственный мяч на 65-й минуте забил Аллахяр Сайядманеш. Заря добыла первую победу в Лиге конференций. Луганская команда занимает третье место в группе С, набрав три очка. ЦСКА – четвертый, имея в своем активе одно очко.
Лига конференций
3 тур
Группа С
ЦСКА София – «Заря» – 0:1
Гол: Сайядманеш, 65.
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