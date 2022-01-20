«Заря» на последних минутах упустила победу над азербайджанским «Сабахом»

Завершился контрольный матч, который на сборе в турецком Белеке проводила луганская «Заря».

Действующий бронзовый призер УПЛ не смог победить в спарринге с азербайджанским «Сабахом». Команда Виктора Скрипника открыла счет на 76-й минуте усилиями Егора Назарины, реализовавшего пенальти. Однако оставшегося времени «Сабаху» хватило, чтобы уйти от поражения.

Ранее «Заря» успела провести первый зимний контрольный матч и проиграть в нем польской «Погони».

Контрольный матч

«Заря» (Луганск) — «Сабах» (Азербайджан») — 1:1 (0:0)

Голы: Назарина (76, пенальти) — Гулиев (83).

«Заря» (стартовый состав): Жилкин, Фаворов, Снурницын, Тлумак, Алефиренко, Алибеков, Нагнойный, Булеца, Кабаев, Овусу, Абдуллаев.

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