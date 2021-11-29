«Заря» минимально обыграла в гостях «Александрию» в последнем матче 16-го тура УПЛ

Шестнадцатый тур Украинской Премьер-лиги завершался поединок между «Александрией» и «Зарей».

На 16-й минуте Максим Имереков вывел гостей вперед. Этот гол оказался единственным в матче.

«Заря» после этой победы занимает четвертое место, отставая на два очка от идущего третьим «Днепра-1». «Александрия» осталась на седьмой строчке с 23-мя пунктами.

УПЛ. 16 тур

«Александрия» — «Заря» — 0:1 (0:1)

Гол: Имереков (16).

«Александрия»: Билык, Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Цуриков, Дрышлюк, Демченко (Спинелли, 46), Кожушко (Новиков, 83), Калюжный (Копына, 83), Третьяков (Одарюк, 59), Устименко (Кирюханцев, 68).

«Заря»: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо, Цвек, Назарина, Шахаб (Громов, 80), Булеца (Кристиан, 80), Аллахьяр, Гладкий.

Предупреждения: Третьяков, Дрышлюк — Аллахьяр, Жуниньо.

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