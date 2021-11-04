«Заря» Луганск — ЦСКА София: где и во сколько смотреть матч Лиги конференций

4 ноября в 19:45 по киевскому времени ЦСКА встретится с софийским ЦСКА в матче четвертого тура Лиги конференций. Встреча пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена». В предыдущем туре «Заря» обыграла ЦСКА со счётом 1:0.

Матч «Заря» Луганск — ЦСКА София покажет видеосервис MEGOGO. Также трансляция матча будет доступна на платформе Volia TV.

После трех туров луганчане находится на третьем месте в турнирной таблице, набрав 3 очка. От лидирующего «Буде-Глимт» команда отстает на 4 очка, а от «Ромы», которая находится на втором месте – на 3 очка.

ЦСКА, набрав 1 очко, находится на последнем месте. Команда сыграла вничью с «Буде-Глимт» и проиграла «Роме» и «Заре».

«Заря» Луганск — ЦСКА София:ставки и коэффициенты на матч Лиги конференций 4 ноября.

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