«Заря» хочет арендовать игрока АЕКа

Защитник АЕКа Олег Данченко может вернуться в Украину. «Заря» ведет переговоры о переходе 27-летнего украинца, сообщает SPORT24.

Ожидается, что луганчане арендуют Данченко на 18 месяцев с правом выкупа.

Сделка еще не завершена, однако она находится на завершающей стадии.

В нынешнем сезоне украинский фулбек, играющий на правом фланге, не провел ни одного поединка за АЕК, которому его покупка из «Рубина» обошлась в 1 миллион евро.

Контракт Данченко с греческим клубом действует до 30 июня 2024 года.

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