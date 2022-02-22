«Заря» и «Минай» договорились об аренде полузащитника луганчан

Закарпатский «Минай» после сбора в Турции вернулся в Украину, где и продолжит в родных стенах подготовку к матчу 19 тура чемпионата Украины против «Зари». Сегодня команда получила выходной после переезда в Ужгород, а в ближайшие два дня проведет по одной тренировке.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, закарпатцы договорились с «Зарей» об аренде у луганчан полузащитника Максима Казакова, который не поехал на сборы с командой Скрипника и отправился в расположение «Миная». Главный тренер закарпатцев Владимир Шаран выразил заинтересованность в этом футболисте, после чего руководством «Миная» была достигнута договоренность с «Зарей» об аренде Казакова.

Максим Казаков

Правда, по имеющейся информации, в первом весеннем туре сыграть против своей команды Казаков как раз не сможет, поскольку такой пункт прописан в условиях об аренде футболиста.

Добавим, что Максим Казаков является воспитанником киевского «Динамо». В «Зарю» он перешел в августе 2018 года. В текущем сезоне Казаков провел за команду Виктора Скрпиника всего один поединок. Его контракт с луганчанами действует до 30 июня 2023 года.



Ранее главный тренер «Миная» Владимир Шаран подвел итоги сборов для закарпатской команды, рассказав о готовности команды к весенней части чемпионата.

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