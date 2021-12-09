«Заря» и «Буде-Глимт» объявили стартовые составы на матч Лиги конференций

Сегодня, 9 декабря, «Заря» проведет заключительный матч группового этапа Лиги конференций с «Буде-Глимт». Главные тренеры команд объявили стартовые составы на этот поединок.

«Заря»: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо, Цвек, Хомченовский, Назарина, Громов, Гладкий, Сайядманеш.

Запасные: Сапутин, Жилкин, Захеди, Кабаев, Булеца, Овусу, Кристиан, Снурницын, Алефиренко.

«Буде-Глимт»: Хайкин, Конрадсен, Лоде, Мое, Сампстед, Сальтнес, Берг, Брустад-Фет, Пеллегрино, Ботхейм, Сольбаккен.

Запасные: Смитс, Хейбротен, Ветлесен, Моберг, Хаген, Нордос, Квиле, Пернамбуко, Мугиша.

Матч «Заря» – «Буде-Глимт» пройдет в Запорожье и начнется в 19:45.

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