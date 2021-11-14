«Заря» готовится к матчу со «Львовом» без пяти футболистов

«Заря» сосредоточилась на восстановлении и тренировках.
20 ноября луганская команда сыграет очередной поединок в чемпионате УПЛ - со «Львовом».
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, как и во время октябрьской паузы в чемпионате УПЛ, подопечные Виктора Скрипника в эти дни также не будут проводить контрольный матч. Главное внимание сосредоточено на восстановлении и тренировочном процессе.
По имеющейся информации, сейчас в расположении «Зари» отсутствуют Аллахьяр и Даниил Алефиренко, вызванные в сборную Ирана и молодежную сборную Украины соответственно. По индивидуальной программе занимаются Владислав Кабаев, Егор Назарина, Артем Громов и пока сложно сказать, когда они вернутся в строй.
Напомним, что «Заря» занимает в чемпионате УПЛ третье место, набрав 29 очков.
Ранее мы сообщали о том, как проводит паузу в чемпионате полтавская «Ворскла».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.