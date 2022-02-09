«Заря» добыла победу над латвийцами на турецком сборе

Луганская «Заря» сыграла второй контрольный матч за день на зимних сборах в Турции. На этот раз соперником подопечных Виктора Скрипника стала латвийская «Валмиера».

Матч завершился минимальной победой «Зари» со счетом 2:1. В составе луганской команды мячи забили Дмитрий Хомченовский и Раймонд Овусу.

Контрольный матч

«Заря» – «Валмиера» – 2:1

Голы: Хомченовский, 28 (1:0). Овусу, 31 (2:0). ?, 63 (2:1).

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