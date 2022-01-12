«Заря» близка к подписанию хавбека «Мариуполя»

12.01.2022
11:41
Новость
Футбол
Полузащитник «Мариуполя» Дмитрий Мишнев в ближайшее время сменит клубную прописку. Как утверждает ТаТоТаке, «Заря» подпишет контракт с 27-летним хавбеком мариупольской команды.
Мишнев всю свою карьеру провел в «Мариуполе», играл за молодежную сборную Украины.
В текущем сезоне УПЛ полузащитник в составе азовской команды провел 15 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.
Ранее была информация, что «Заря» подписала контракт с воспитанником «Динамо».
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