Запорожский «Металлург» первые спарринги проведет в феврале

20 января запорожские футболисты возобновят подготовку ко второй части сезона.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, подопечные Владимира Микитина первые контрольные матчи в новом году проведут в феврале перед отъездом на заключительный этап подготовки в Турцию.

Четвертого февраля они сыграют с «Горняком-Спорт», 12 — с «ВПК-Агро»,15 - со «Скоруком» и 18 — с «Ярудом». Также ведутся переговоры, чтобы 8 февраля состоялся спарринг с «Кремнем».

Владимир Микитин знает, как готовить свою команду

По имеющейся информации именно после этих поединков в «Металлурге» собираются определиться с 2-3 новичками, которые усилят команду весной.

Напомним, что пока «Металлург» уверенно лидирует в группе «Б» Второй лиги, набрав 45 очков и имея игру в запасе.

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