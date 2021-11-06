Захареев: победу над россиянином Мусаевым посвятил маме

Новоиспеченный чемпион мира по боксу Юрий Захареев прокомментировал свой успех в Белграде, где украинец в финале турнира одолел российского боксера Вадима Мусаева. Украинец победил решением судей и стал самым молодым чемпионом в истории Украины.

«Эмоций очень много, словами это не передать. Очень круто. На этом не останавливаемся, продолжаем дальше.

Кому посвятил победу? Маме. Она болельщик, поддерживала. Хочу поблагодарить все зрителей, родных, близких, которые смотрели и поддерживали. Всем большое спасибо», – сказал Захареев в интервью телеканалу «Дом».

Юрий Захареев победил Мусаева решеним судей и получил солидный финансовый бонус за победу в Белграде.

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