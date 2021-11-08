Захареев – о победе на чемпионате мира по боксу: чувствовалась огромная ответственность за команду и страну

19-летний воспитанник Белгород-Днестровской школы бокса Юрий Захареев стал настоящей сенсацией в мировом боксе, выиграв золотую медаль мирового первенства в Белграде.

«Было очень тяжело, как морально, так и физически. Чувствовалась огромная ответственность за нашу большую команду и страну, потому что выйти в бои за медали удалось только мне, но все-таки все вышло и наш гимн звучал на этом грандиозном первенстве.

Самым сложным для меня, безусловно, было сражение против боксера из Казахстана в четвертьфинале. Трудно было его прочитать, подстроиться под его технику. Впрочем, я рад, что мы с моим тренером Игорем Юрескулом нашли верный подход к оппоненту», — сказал Захареев.

Напомним, что в финале ЧМ-2021 Юрий Захареев единогласным решением судей победил россиянина Вадима Мусаева, став самым молодым чемпионом мира в истории Украины.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Как украинец Захареев победил россиянина в финале ЧМ по боксу: видеообзор боя

Экс-тренер сборной Украины: Захареев боксирует в стиле Мейвезера

Захареев добился уникального достижения

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.