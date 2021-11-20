Захареев готовится сдавать на водительские права

В этом сезоне чемпион мира по боксу Юрий Захареев из Одесской области уже не собирается принимать участие в турнирах.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, воспользовавшись паузой в соревновательной практике, Захареев записался на курсы по вождению автомобиля. И это не случайно, поскольку президент федерации бокса Одесской области Халид Мусаев за победу на мировом форуме в Белграде презентовал Юрию внедорожник. Кстати, он же подарил боксеру из Андреевки однокомнатную квартиру в Одессе, когда тот стал чемпионом мира среди молодежи.

Что касается 100 тысяч долларов США, которыми международная ассоциация бокса награждала каждого из чемпионов мира, то Захареев их получит в конце декабря 2021 года.

Напомним, что в начале сентября 19-летний украинский боец одержал победу в финальном поединке чемпионата мира в категории до 71 кг над Вадимом Мусаевым из Федерации бокса России.

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