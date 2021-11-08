Захареев добился уникального достижения

Украинец Юрий Захареев стал первым боксером в истории, который смог выиграть Чемпионат мира среди молодежи и Чемпионат мира среди взрослых за один год. Об этом сообщили в пресс-службе AIBA.

Напомним, что 19-летний украинский боец в блестящем стиле одержал победу в финальном поединке категории до 71 кг над Вадимом Мусаевым из Федерации бокса России, продолжив свою невероятную победную серию. Теперь в активе Юрия, кроме семи золотых наград на чемпионатах Украины в разных возрастных группах, чемпионского звания на первенстве Европы среди юниоров, статуса двукратного чемпиона Европы среди молодежи и чемпиона мира среди молодежи, есть и медаль высшего сорта Чемпионата мира в элите.

Подводя итоги всего турнира, который проходил в Белграде с 24 октября по 6 ноября, следует отметить, что победу в общем командном зачете одержала сборная Кубы, спортсмены которой завоевали 3 золотые и 2 бронзовые медали. На втором месте – команда Казахстана с 2 золотыми, 2 серебряными и 1 бронзовой наградой. Замкнула тройку лидеров сборная США, которая в своем наследии имеет 2 золотые и 2 серебряные медали.

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