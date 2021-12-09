Забарный: я не делал никаких поблажек для Яремчука

Защитник «Динамо» Илья Забарный дал комментарий после матча с «Бенфикой» (0:2) в шестом туре Лиги чемпионов.
«Соглашусь с Мистером Луческу, что такие матчи, как в Лиге чемпионов, — это огромный опыт. Наш внутренний чемпионат очень отличается от поединков такого уровня. Нам, молодым игрокам, важно здесь набираться как можно больше опыта.
На самом деле, очень хорошо, что болельщики наконец-то вернулись на трибуны. Когда я начинал выступать в первой команде, то приходилось играть без зрителей, и это было тяжело психологически, ведь футболисты не привыкли к такому. Присутствие болельщиков — это очень важно и большой плюс.
Гол Яремчука? На поле друзей нет. Каждый футболист выходит на поле и пытается принести пользу своей команде и помочь партнерам.
Играл ли я жестко против Яремчука? В меру, пытались в пределах правил, лично я не делал никаких поблажек», — приводит слова Забарного официальный сайт «Динамо».
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