Забарный: я не делал никаких поблажек для Яремчука

Защитник «Динамо» Илья Забарный дал комментарий после матча с «Бенфикой» (0:2) в шестом туре Лиги чемпионов.

«Соглашусь с Мистером Луческу, что такие матчи, как в Лиге чемпионов, — это огромный опыт. Наш внутренний чемпионат очень отличается от поединков такого уровня. Нам, молодым игрокам, важно здесь набираться как можно больше опыта.

На самом деле, очень хорошо, что болельщики наконец-то вернулись на трибуны. Когда я начинал выступать в первой команде, то приходилось играть без зрителей, и это было тяжело психологически, ведь футболисты не привыкли к такому. Присутствие болельщиков — это очень важно и большой плюс.

Гол Яремчука? На поле друзей нет. Каждый футболист выходит на поле и пытается принести пользу своей команде и помочь партнерам.

Играл ли я жестко против Яремчука? В меру, пытались в пределах правил, лично я не делал никаких поблажек», — приводит слова Забарного официальный сайт «Динамо».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Яремчук: очень уважаю «Динамо», но для «Бенфики» главным было взять три очка

Жезуш: Яремчук не имеет большого влияния на игру «Бенфики», но у него есть хорошие характеристики

Яремчука признали лучшим игроком матча с «Динамо»

В матче с «Бенфикой» «Динамо» отметило еврокубковый юбилей

Капитан «Бенфики»: во втором тайме игры с «Динамо» мы не действовали хорошо

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.