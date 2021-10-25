Забарный: мне комфортно играть с Кендзерой в центре защиты

Защитник «Динамо» Илья Забарный поделился впечатлениями от матча с «Днепром-1» (2:0) в рамках двенадцатого тура УПЛ.

«Это была тяжелая игра, хотя мы прекрасно понимали, какой она будет. Сложный соперник. Хорошо, что во втором тайме вышли и забили два мяча.

Что изменилось после перерыва? Возможно, соперник устал. К тому же мы провели замены, ребята, которые вышли, добавили. Это командная игра, каждый, кто выходит у нас на замену, только добавляет. Это положительная черта нашей команды.

Каково играть с Кендзерой в центре обороны? Томаш — надежный, хороший центральный защитник. Мне комфортно играть с ним в паре, думаю, ему тоже», — сказал Забарный в интервью ресурсу «Профутбол».

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