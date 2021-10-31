Забарный: «Мариуполь» по игре не должен занимать последнее место

Защитник «Динамо» Илья Забарный дал комментарий после матча с «Мариуполем» (3:2) в рамках тринадцатого тура УПЛ.
«Как сказал Мистер, мы провели второй тайм кубковой игры не очень хорошо. Сегодня выходили на поле совсем с другим настроем, понимая, что матч будет тяжелым. Думаю, главное, что взяли сегодня три очка.
Мне кажется, «Мариуполь» незаслуженно находится на последнем месте. Это хорошая команда. Возможно, они много пропускают из-за нехватки опыта, и поэтому у них дела в чемпионате идут не наилучшим образом. Но не сказал бы, что игра этой команды заслуживает последней позиции. Мы должны были не проиграть соперникам в желании. Мы не реализовывали свои моменты, и вследствие этого получали контратаки на свои ворота, и «Мариуполь» имел шансы нам забить.
Голы Сидорчука? Не скажу, что Сергей отрабатывает удары дополнительно. Его голы — это были игровые моменты, можно сказать, что он добыл сегодня три очка для команды. Поздравляю его», — приводит слова Забарного официальный сайт «Динамо».
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