Забарный: «Мариуполь» по игре не должен занимать последнее место

Защитник «Динамо» Илья Забарный дал комментарий после матча с «Мариуполем» (3:2) в рамках тринадцатого тура УПЛ.



«Как сказал Мистер, мы провели второй тайм кубковой игры не очень хорошо. Сегодня выходили на поле совсем с другим настроем, понимая, что матч будет тяжелым. Думаю, главное, что взяли сегодня три очка.

Мне кажется, «Мариуполь» незаслуженно находится на последнем месте. Это хорошая команда. Возможно, они много пропускают из-за нехватки опыта, и поэтому у них дела в чемпионате идут не наилучшим образом. Но не сказал бы, что игра этой команды заслуживает последней позиции. Мы должны были не проиграть соперникам в желании. Мы не реализовывали свои моменты, и вследствие этого получали контратаки на свои ворота, и «Мариуполь» имел шансы нам забить.

Голы Сидорчука? Не скажу, что Сергей отрабатывает удары дополнительно. Его голы — это были игровые моменты, можно сказать, что он добыл сегодня три очка для команды. Поздравляю его», — приводит слова Забарного официальный сайт «Динамо».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Критика Луческу, супергол Сидорчука, результативный «Шахтер»: как гранды добывали очередные победы

Новые травмы, очередная неудача: как «Барселона» провела первый матч после отставки Кумана

Сидорчук: не реализовали моменты и получили нервную концовку игры с «Мариуполем»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.