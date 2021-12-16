Забарный и Трубин заняли вторые места в престижном мировом рейтинге лучших игроков

CIES составил рейтинг, высчитав коэффициент спортивной силы для каждого клуба во всем мире, с которым затем соотносятся минуты, сыгранные футболистами. Учитывался рейтинг чемпионатов по выступлениям команд из них в еврокубках в предыдущие 5 лет.



Согласно этому, самая сильный чемпионат – Ла Лига. На 11-м месте УПЛ.

Защитник «Динамо» и сборной Украины Илья Забарный занял 2-е место среди полевых футболистов, которые родились в 2002-м. Его коэффициент составил 78,7 баллов при 4 736 сыгранных минутах. У лидера – хавбека «Аякса» Райана Гравенберха – 80,21 балл при 4 365 минутах на поле.

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин – второй среди вратарей, рожденных в 2001-м. Его коэффициент – 56,1 при 3 330 сыгранных минутах. Лидирует Эрсин Дестаноглу из «Бешикташа», у него 64,5 баллов при 3 780 минутах.

Также Яремчук вышел на замену и помог «Бенфике» выйти в следующий раунд Кубка лиги.



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