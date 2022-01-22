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За сборную свободных агентов Украины заявлено 30 футболистов

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
22.01.2022
13:21
Новость
Футбол
За сборную свободных агентов Украины заявлено 30 футболистов

22 января сборная свободных агентов Украины, которой руководит Вячеслав Богоделов, сегодня на Мемориале Олега Макарова сыграет с «Дружбой» (Мировка).

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, за сборную свободных агентов, созданную по инициативе всеукраинского профсоюза «Футбол Украины», заявлены 30 игроков. Цель этого проекта - помочь футболистам, оказавшимся без контракта, трудоустроиться в командах мастеров.

По имеющейся информации, за сборную свободных агентов выступают такие известные футболисты, как Дмитрий Козьбан (последняя команда - «Нива» Винница), Алексей Геловани («Краматорск»), Денис Притыковский («Карпаты» Львов), Роман Захарчук («Сумы»), Кирилл Коваленко («Чайка» Петропавловская Борщаговка).

Напомним, что соперниками сборной свободных агентов на групповом этапе Mемориала Олега Макарова будут кроме «Дружбы» футболисты «Чайки» (Петропавловская Борщаговка), «Софии» (Софиевская Борщаговка) и «Полесья» (Ставки), которых возглавляет известный специалист Сергей Ковалец.

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