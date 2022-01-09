«Ювентус» сделал грандиозный камбэк и в меньшинстве победил «Рому»

9 января в рамках 21 тура итальянской Серии А «Рома» играла с «Ювентусом». К 53 минуте римляне вели в счете 3:1. На гол Дибалы команда Моуринью ответила точными ударами Абрахама, Мхитаряна и Пеллегрини.



Но с 70-й минуты по 77-ю туринцы трижды забили. Голы в свой актив записали Локателли, Кулусевски и Де Шильо. Могла «Рома» сравнять счет. Мяч попал в руку Де Лигту. В итоге судья удалил голландца и указал на точку, которую не реализовал Пеллегрини – мяч парировал Щенсны.

В итоге «Юве» победил со счетом 4:3!

Серия А. 21 тур

«Рома» - «Ювентус» - 3:4

Голы: Абрахам, 11, Мхитарян, 48, Пеллегрини, 53 – ДибалаЮ 18, Локателли, 70, Кулусевски, 72, Де Шильо, 77.

Удаление: Де Лигт, 81 («Ювентус»)

Также «Аталанта» с голом и ассистом Малиновского разгромила «Удинезе».

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