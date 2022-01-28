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«Ювентус» приобрел лучшего бомбардира Серии А за 75 миллионов евро

Павел Соловей
Павел Соловей
28.01.2022
21:35
Новость
Футбол

«Ювентус» официально оформил трансфер нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича. Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.

Ранее сообщалось, что форвард подпишет контракт с «Ювентусом» до конца сезона-2025/26, сумма трансфера оценивается в 75 миллионов евро, а футболист будет зарабатывать 7 миллионов евро в год.

Влаховичу является воспитанником сербского «Партизана». В «Фиорентину» нападающий перешел в июле 2018 года.

Влахович провел в текущем сезоне Серии А 21 матч, на его счету 17 голов и 2 результативные передачи. На данный моментов он является лучшим бомбардиром чемпионата Италии.

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