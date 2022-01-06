«Ювентус» и «Наполи» расписали мировую в принципиальном матче

6 января в рамках 20 тура итальянской Серии А «Ювентус» и «Наполи» пытались определить сильнейшего. Но в итоге поединок завершился мирным исходом 1:1.



На гол Дриса Мертенса «Старая Синьора» ответила точным ударом Федерико Кьезы.

Серия А. 20 тур

«Ювентус» - «Наполи» - 1:1

Голы: Кьеза, 54 – Мертенс, 23.

Также известна оценка Лунина за первый матч в составе «Реала» в сезоне.



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