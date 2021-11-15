Юркевичус: сборная Украины понимала, что нельзя проигрывать Финляндии

Форвард сборной Украины по баскетболу Татьяна Юркевичус поделилась впечатлениями после выездной победы над Финляндией (77:71) в рамках отбора к Евробаскету-2023.

«Честно говоря, выдохнули. Мы настраивались на этот матч, но после встречи с Францией из-за перелета было немного тяжеловато, но мы понимали, что не можем проиграть — только вперед и только победа. Я очень благодарна девушкам за то, что они отдавались по полной. Благодарна за то, что тренеры нас поддерживали — где-то накричали, где-то похвалили. Это нас настроило, и я рада, что мы везем эту победу домой.



Откуда взялись проблемы в третьей четверти? Проблемы были, потому что немного упал процент реализации бросков из-под кольца — немного опустились руки. И фолов немного насвистели несвоевременно, но это баскетбол, ошибки бывают и у нас, и у судей. Главное, что мы выиграли.



Как удалось не перебрать персональных фолов? Мне помог тренер, ведь он вовремя меня менял, чувствуя, когда я немного заводилась. Как только я более агрессивно играла в защите, он меня сажал на скамью. И это были правильные решения, и это благодаря ему», — цитирует Юркевичус ресурс XSport.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Сборная Украины по хоккею проявила сплоченность: пять главных выводов по турниру в Венгрии

«До сих пор шлют сообщения». Свитолина о договорняках, смене гражданства и брачном контракте

Президент ФХУ об отъезде игроков «Донбасса» из сборной: всему будет дана жесткая оценка

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.