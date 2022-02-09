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Юрист: Зинченко в рекламе беттинга участвует не меньше, чем Ярмоленко

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
09.02.2022
11:43
Новость
Эксклюзивы
Юрист: Зинченко в рекламе беттинга участвует не меньше, чем Ярмоленко

Спортивный юрист, младший специалист адвокатского бюро «Ильи Скоропашкина» Никита Сидоренко в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал ситуацию с рекламой беттинг-компаний с участием украинских игроков Андрея Ярмоленко и Александра Зинченко.

«Думаю, многие видели красочную рекламу другой беттинг-компании с участием игроков таких английских клубов, как «Челси», «Лестер», «Эвертон» и некоторых других, но почему-то против них никаких процессов по данной статье не начинали. Возможно, это из-за наличия упомянутой лицензии для деятельности на территории туманного Альбиона, но, опять же, в конкретной статье, по которой обвиняется Ярмоленко, нет ни слова о лицензировании. Речь идет о «любой деятельности по размещению ставок».

Более того, еще один украинский легионер в английском футболе Александр Зинченко появляется куда чаще в рекламе все той же украинской беттинг-компании, что и Андрей Ярмоленко, но каких-либо обвинений в свой адрес не получал.

Надеюсь, больше подробностей мы сможем узнать после 18 февраля, когда хавбек «Вест Хэма» предоставит свой ответ на обвинения».

Полностью интервью с Никитой Сидоренко читайте здесь.

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