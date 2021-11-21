Юрескул: у Захареева в начале карьеры были проблемы с дисциплиной

Заслуженный тренер Украины Игорь Юрескул, который работает с победителем последнего чемпионата мира по боксу Юрием Захареевым, рассказал, как началась карьера его подопечного.

«В Андреевке меньше тысячи жителей и здесь все на виду. И еще когда приходил делать набор в школу, то обратил внимание на шустрого мальчишку. Звали его Юра, а фамилия была — Захареев. Правда, после нескольких тренировок пришлось его исключить из секции за плохое поведение. Через месяц его привел на занятие отец, работавший сторожем в садовом хозяйстве и, прощаясь, сказал: «Запомни, сынок, здесь твой второй дом». С тех пор больше замечаний к Захарееву по дисциплине не было.

Замечу, что тогда я тренировал на общественных началах, работая инженером на одном из местных предприятий. И только последние три года я стал работать тренером в облсовете общества «Колос».

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