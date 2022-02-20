Юрченко рассказал, почему согласился перейти в «Ригу»

Украинский легионер «Риги» Владлен Юрченко рассказал, почему он перешел в латвийский клуб.



«Поступило предложение. Я все взвесил. Хороший проект с большими задачами. Я решил попробовать.

У нас здесь хорошая украинская диаспора. В команде играет отличный украинский нападающий Александр Филиппов, который может забивать и с левой, и с правой ноги», – сказал Юрченко в комментарии «Футбол NEWS».

Владлен перешел в «Ригу» в статусе свободного агента после выступлений за «Десну».

Также украинец забил роскошный гол в матче чемпионата Венгрии.



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«Рига» официально объявила о трансфере Филиппова

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