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Юрченко рассказал, почему согласился перейти в «Ригу»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
20.02.2022
15:19

Украинский легионер «Риги» Владлен Юрченко рассказал, почему он перешел в латвийский клуб.

«Поступило предложение. Я все взвесил. Хороший проект с большими задачами. Я решил попробовать.

У нас здесь хорошая украинская диаспора. В команде играет отличный украинский нападающий Александр Филиппов, который может забивать и с левой, и с правой ноги», – сказал Юрченко в комментарии «Футбол NEWS».

Владлен перешел в «Ригу» в статусе свободного агента после выступлений за «Десну».

Также украинец забил роскошный гол в матче чемпионата Венгрии.

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