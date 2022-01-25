Фрибет 3000 UAH
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Юрченко продолжит карьеру в европейском клубе

Павел Соловей
Павел Соловей
25.01.2022
10:58
Новость
Футбол
Юрченко продолжит карьеру в европейском клубе

Бывший полузащитник «Зари» и «Десны» Владлен Юрченко определился с новым клубом. 28-летний хавбек подписал контракт с «Ригой», сообщает официальный сайт латвийского клуба.

О деталях соглашения информации пока нет.

Напомним, Юрченко в сентябре прошлого года подписал контракт с «Десной», но спустя три месяца воспользовался пунктом из договора о прекращении сотрудничества.

В составе черниговцев провел семь матчей, забил гол и отдал две передачи.

Ранее мы сообщали, что голкипер «Ужгорода» продолжит карьеру в венгерской «Кишварде».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Юрченко интересен двум клубам УПЛ
Юрченко интересен двум клубам УПЛ
Чеснаков: Юрченко в «Ворскле»? Пока это больше похоже на слухи
Чеснаков: Юрченко в «Ворскле»? Пока это больше похоже на слухи
Стало известно, какую зарплату «Ворскла» предлагала Юрченко
Стало известно, какую зарплату «Ворскла» предлагала Юрченко

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи