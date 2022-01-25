Юрченко продолжит карьеру в европейском клубе

Бывший полузащитник «Зари» и «Десны» Владлен Юрченко определился с новым клубом. 28-летний хавбек подписал контракт с «Ригой», сообщает официальный сайт латвийского клуба.

О деталях соглашения информации пока нет.

Напомним, Юрченко в сентябре прошлого года подписал контракт с «Десной», но спустя три месяца воспользовался пунктом из договора о прекращении сотрудничества.

В составе черниговцев провел семь матчей, забил гол и отдал две передачи.

Ранее мы сообщали, что голкипер «Ужгорода» продолжит карьеру в венгерской «Кишварде».

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