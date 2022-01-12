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Юрченко интересен двум клубам УПЛ

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
12.01.2022
11:26
Новость
Футбол
Юрченко интересен двум клубам УПЛ

Бывший полузащитник «Десны» Владлен Юрченко находится в поисках новой команды. Как сообщает ТаТоТаке, 27-летним хавбеком интересуются «Ворскла» и «Черноморец».

Также в услугах Юрченко заинтересованы клубы Венгрии, Бельгии и Греции.

Ранее воспитанник «Шахтера» выступал за «Мариуполь», «Байер», «Вайле» и «Зарю».

В текущем сезоне УПЛ Юрченко в составе «Десны» провел 7 матчей, забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи.

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