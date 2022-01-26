Юношеское «Динамо» не доиграло контрольный матч из-за массовой драки

Товарищеский поединок между командами возрастной категории U-19 киевского «Динамо» и турецкого «Антальяспора» не был доигран.

На 89-й минуте при счете 2:2 судья скандально отменил гол, который забил динамовец Самба Диалло. Этот момент спровоцировал эмоциональную реакцию как киевских футболистов, так и их тренера Игоря Костюка. Диалло вступил в конфликт с игроком соперника, после чего на поле вспыхнула массовая потасовка. Видео инцидента можно посмотреть в нашем телеграм-канале.

Напомним, что юношеская команда «Динамо» в стыковом раунде Юношеской лиги УЕФА встретится в гостях с чемпионом Испании «Депортиво» из Ла-Коруньи.

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