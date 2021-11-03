Юношеская Лига чемпионов: «Шахтер» проиграл мадридскому «Реалу»

Завершился матч четвертого тура Юношеской лиги УЕФА.

Донецкий «Шахтер» уступил в выездном поединке мадридскому «Реалу». Судьбу встречи решил единственный гол, который Оскар Аранда забил на 58-й минуте.

В другом матче группы «Интер» выиграл у «Шерифа» со счетом 4:2. Итальянская команда лидирует в квартете, набрав 10 очков после четырех встреч. «Реал» опередил «Шахтер» и поднялся на второе место с семью пунктами. Донецкая команда осталась на третьей строчке с шестью очками. Замыкает таблицу «Шериф», который не набрал ни одного очка.

Юношеская лига УЕФА

«Реал» (Мадрид) — «Шахтер» — 1:0 (0:0)

Гол: Аранда (58).

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