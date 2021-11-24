Юношеская ЛЧ: «Шахтер» минимально проиграл «Интеру» и потерял шансы выйти в плей-офф

Состоялся матч пятого тура группового этапа в рамках Юношеской лиги УЕФА.

Команда «Шахтера» категории U-19 проиграла сверстникам из «Интера». Судьба встречи решилась уже на четвертой минуте, когда забил Пескетола.

Поражение в этом матче означает, что «Шахтер» потерял шансы на выход из группы. У дончан осталось шесть очков, тогда как у «Интера» 13 пунктов, а у мадридского «Реала» – 10 баллов.



«Шахтер» одержал победы над «Шерифом» (5:0 в гостях) и мадридским «Реалом» (3:2). Все поражения дончане потерпели со счетом 0:1 — дважды от «Интера» и в гостях от «Реала».

Юношеская Лига УЕФА. 5 тур

«Интер» — «Шахтер» — 1:0 (1:0)

Гол: Пескетола (4).

«Шахтер» (U-19): Пузанков, Капинус, Козик, Фарина, Булеза, Гулько, Глущенко, Бако (Погорилый, 84), Сигеев (Плющ, 60), Вехленко (Пушкарев, 60), Гончарук.

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