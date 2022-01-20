Юниорская сборная Украины не попала в топ-10 сингл-микста на чемпионате Европы по биатлону

20 января в рамках этапа чемпионата Европы по биатлону среди юниоров в словенской Поклюке прошла гонка сингл-микст.
Сборную Украины в этом соревновании представляли Юлия Городная и Виталий Мандзына. К сожалению, наши биатлонистам не удалось попасть в десятку лучших. Украинцы показали 11-й результат, отстав более чем на три минуты от первого места.
Золото в этой гонке завоевала сборная Германии. Серебро досталось россиянам, третьими финишировали французы.
Напомним, что в данный момент проходит мужская индивидуальная гонка на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве.
Также тренер женской сборной Украины Урош Велепец рассказал, как команда готовится к данному этапу Кубка мира.
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