Юниорская сборная Украины не попала в топ-10 сингл-микста на чемпионате Европы по биатлону

20 января в рамках этапа чемпионата Европы по биатлону среди юниоров в словенской Поклюке прошла гонка сингл-микст.

Сборную Украины в этом соревновании представляли Юлия Городная и Виталий Мандзына. К сожалению, наши биатлонистам не удалось попасть в десятку лучших. Украинцы показали 11-й результат, отстав более чем на три минуты от первого места.

Золото в этой гонке завоевала сборная Германии. Серебро досталось россиянам, третьими финишировали французы.

Напомним, что в данный момент проходит мужская индивидуальная гонка на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве.

Также тренер женской сборной Украины Урош Велепец рассказал, как команда готовится к данному этапу Кубка мира.

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